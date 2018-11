Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spröde Siegel

Klappe halten kann ich eigentlich eh gut. Mir Anvertrautes wird in meine Erinnerung eingeschlossen und so gut abgesichert wie eine Auster, die in einer zugeketteten Schatztruhe wohnt, die unter 1000 toten Walen auf dem Meeresgrund begraben liegt. Aber wenn man älter wird, verwandelt sich das Gedächtnis in einen Eisberg: Nur zehn Prozent schwimmen auf, der fette Rest dümpelt unter der Oberfläche, hin und wieder brechen große Klumpen ab und treiben ihrer Wege.



In dieser Phase werden die Siegel der Verschwiegenheit spröde, weil man sich einfach nicht mehr so genau erinnert, zu welcher Gelegenheit man eisernes Schweigen gelobte, da sitzt man dann in animierter Wirtshausrunde und unterhält mit der Wahnsinnsanekdote von der Freundin, die sich einen neuen Supertypen aufgerissen hat, und dann legt der zum Schmusen Ed Sheeran auf, und jetzt kann sie sich einfach nicht mehr mit ihm treffen, hua hua. Und plötzlich wird man vom Sitzplatz vis-à-vis von tödlichen Blicken gepfählt, bis einem einfällt: Jössas, Käti, das ist ja deine obergeheime Schwördassdudasfürdichbehältstgeschichte, das war mir jetzt kurz entfallen.



Solche Phasen muss man so lange zu überleben versuchen, bis man jenes gesegnete Alter erreicht hat, in dem man sowieso alles vergisst, was einem die Leute so dahererzählen. Dann ist man überhaupt erst der beste Geheimnisträger.