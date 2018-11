Facebook

Europa, so nah und doch so fern. Im Mai 2019 finden EU-Wahlen statt, und man darf davon ausgehen, dass das vorerst niemanden weiter aufregt – außer die Parteien natürlich, die sich jetzt schon in Position bringen. In der Tat steht nämlich allerhand auf dem Spiel; entschieden wird nicht nur über die Zusammensetzung des einzigen transnationalen Parlaments auf dem Planeten und die Besetzung der Top-Jobs in Brüssel, sondern diesmal mehr als je zuvor über den Weg, den der Kontinent nehmen soll. Das fragile Gesamtkunstwerk der Europäischen Union mit all ihren Nationen, Sprachen, Kulturen hat große Sprünge bekommen.