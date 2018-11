Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Irgendwie ist das jetzt schon nervig, dass der Mensch ganz ohne Indiana Jones auf alle großen und kleinen Geheimnisse draufkommt. Offenbar ist ihm rein gar nichts heilig. Jetzt will man auch herausgefunden haben, wie die alten Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben. Und natürlich waren keine Außerirdischen daran beteiligt, es war halt doch eine Art superschlau konstruierte Rampe. Die Wahrheit, sie ist so oft erschreckend banal. Da braucht man sich nicht wundern, wenn sich manche Menschen das Leben schön reden. Dabei gibt es wirklich Phänomene, die noch auf ihre Klärung warten. Lange Zeit haben irgendwelche Schlaumeier gedacht, dass sich im Geldbörsl ein Loch befinden muss, so wie es an manchen Tagen leise von dieser Welt entschwindet. Dass das jetzt noch niemanden aufgefallen ist, dass das bei der Bankomatkarte auch so ist? Mir ist ja schon lange klar, was das ist: ein klassischer Fall von Zauberei, was sonst.