Die Gewissheit, gleich den Boden unter den Füßen zu verlieren, kann unterschiedlichste Reaktionen auslösen. Zum Beispiel beim Fliegen. Friedrich Dürrenmatt ersann einst eine Fülle von Ausreden, um nicht in die Riesenvögel steigen zu müssen, Arno Schmidt wurde zu einem rigorosen Flugverweigerer. Es ist halt nicht jedermanns Sache, in einem Korridor in den Himmel gehängt zu werden. Flugangst ist also keinerlei Schande. Ein Drittel aller Passagiere kennt und verspürt sie. Wobei sich jetzt ein weiteres Unbehagen einstellen kann. Die Fälle mit sturzbetrunkenen Piloten mehren sich. Wobei es sich ja nur um gerade noch rechtzeitig erwischte Rauschkugeln handelt. Bleibt die Dunkelziffer. Wer weiß denn schon, wie viele potenzielle Bruchpiloten, restlos abgefüllt, tatsächlich abheben? Dass in dieser Angelegenheit doch eine gewisse Nähe zwischen Cocktail und Cockpit besteht, bringt selbst gestandene Zyniker ins Trudeln.