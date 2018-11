Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Carrie Golledge ist Mutter einer Sechsjährigen. Die Kleine landete in einem südenglischen Spital – nein, kein Freizeitunfall. Mobbing in ihrer Schule brachte sie dorthin. Sophia wurde vor allem von einer ihrer Mitschülerinnen drangsaliert. So lange, bis das Mädchen nichts mehr essen konnte und ihr ganzer Körper streikte. Die Mutter spricht von "emotionalem Missbrauch". Die Schule? Tat alles als rein alterstypisches Verhalten ab, klagt sie laut.



Der öffentlich gemachte Leidensweg soll anderen Betroffenen Mut machen, sensibilisieren – und: wachrütteln. Eltern und das gesamte Umfeld müssen wachsam sein. Doch aufgerufen ist die Gesellschaft als Ganzes. Wir stieren beharrlich auf kleine Displays, bekommen die große Welt vor die Füße geworfen. Parallel dazu geht der klare Blick auf reale Probleme verloren – vor allem, wenn es zu unbequem wird.



Sich piesakende Kinder, das darf nicht sein, wird einhellig skandiert. Die Empörungskurve steigt schnell, ebenso rasch fällt sie meist wieder ab. Schulmobbing ist ein Faktum, Symptom einer verrohenden Gesellschaft. Fälle wie jenen von Sophia gibt es in aller Welt. Auch hierzulande, wo offizielle Studien dazu weiter fehlen. Soziale Medien mögen nicht dafür erfunden worden sein, doch sie dienen auch dem Hass als perfektes Werkzeug.



Wir fragen uns betroffen, warum bereits Kindern die Empathie fehlt. Eine schmerzvolle Antwort: Sie wachsen in dieser Welt der Erwachsenen auf. Sie sind auch Spiegel.