Vielleicht fragt sich mancher: Wen juckt’s, ob sich 11.000 oder 14.500 Fans in eine Halle drängen? Die Antwort gibt das Team der Grazer Stadthalle mit dem jüngsten Konzert-Coup: Im Mai werden Muse wohl erstmals nach Erweiterung der Hallenkapazität mit Publikumsrekord ausverkaufen. Damit blinkt die Landeshauptstadt endlich als Fixpunkt auf dem Radarschirm großer Veranstalter auf. Die Grazer Stadthalle kam mit jener in Wien mithalten und spielt mit dieser Kapazität in der Oberliga der 25 wichtigsten Konzerthallen Europas mit. Längst strahlt sie über die Grenzen hinaus, wird etwa auch in Slowenien von Musikfans ins Navi eingegeben, wenn wie 2018 Bryan Adams, heuer im September 30 Seconds to Mars oder nächsten Mai Muse spielen.