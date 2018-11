Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine dieser Meldungen, die Zweifel an der menschlichen Spezies aufkeimen lässt: Elfjähriger schießt nach Streit ums Aufräumen des Zimmers seiner Oma beim Fernsehen in den Hinterkopf und richtet die Waffe dann gegen sich selbst. Opas Pistole war ja zur Hand im Land, das persönliche Sicherheit gerne mit martialischer Ausrüstung im Eigenheim in Verbindung bringt.