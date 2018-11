Facebook

Nichts ist deutscher als das Wort „siezen“ und die Idee dahinter. Wie erklärt man einem, der nicht deutschsprachig ist, dass er mich mit „du“ anreden soll samt passender Verbform (2. Person, Einzahl), den Polizisten auf der Straße aus Respekt aber eher mit „Sie“ und in 3. Person Mehrzahl (!), als wäre er nicht ganz allein?

Vor ein paar Hundert Jahren sprach man eine Respektsperson noch mit „Ihr“ an, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts haben Kinder ihre Eltern aus Respekt noch gesiezt. Heute sind Jugendliche mit den Eltern ihrer Freunde oft selbstverständlich per Du – ohne deswegen respektlos zu sein. Über 1500 Meter Seehöhe gibt’s gar kein „Sie“, in manchen Möbelhäusern auch nicht.

Erkenntnis eines Germanistenkongresses in Graz war, dass das „Sie“ immer mehr vom „du“ verdrängt wird. Danach besuchte man eine „traditional Buschenschank“, wo sich solche Fragen bekanntlich ganz von alleine lösen: „You can say you to me.“