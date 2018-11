Facebook

Erst in der Halloween-Nacht zeigte sich in Graz: Das wirkliche Grauen ist das, was sich auf den Straßen abspielt. Und das ist leider nur zu real: Ein 26-jähriger „erheblich Alkoholisierter“ raste mit einem Kleintransporter über den Geidorfplatz und in eine Hausmauer, einen Metallbügel und eine Ampel. Bilanz: Er selbst und zwei Fußgänger wurden verletzt.