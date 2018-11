Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn, selten, aber doch, Willi Resetarits alias Kurt Ostbahn und ich einander begegnen, sagt der eine: „Wir tanzen Stepp wie Harry Hepp“; der andere antwortet: „Wir fallen um wie Willy Bumm“. Doch davon später.



Heute vor 90 Jahren hatte im New Yorker Colony Theatre ein spezieller Film Premiere: „Steamboat Willie“, einer der ersten Zeichentrickfilme mit Ton. Doch davon später.



Sein Protagonist war ein gewisser Mickey Mouse, der seinen Schöpfer Walt Disney alsbald zu einem globalen Spieler der Unterhaltung machen sollte.

Die Maus wurde groß und größer und zum Ahnherrn der Disney-World, die heute TV- und Kinoproduktionen, Freizeitparks, Spielwaren, Lizenzen, Hollywood-Studios, Fernsehsender etc. umfasst. Darum ist es auch falsch, kleine Deals als Micky-Maus-Geschäft zu bezeichnen.



Das erste Micky-Maus-Magazin in deutscher Sprache erschien 1951 und wurde ein Bombenerfolg. – Mit Ablaufdatum. Lag die verkaufte Auflage vor 20 Jahren noch bei 640.000 Stück, gehen heute alle zwei Wochen gerade noch 78.600 Hefte über die Tresen.



Und das vor allem dank Donald Duck, dem tollpatschigen Enterich, seinem geldgierigen Onkel Dagobert und seinen vifen Neffen Tick, Trick & Track.

Die leider bereits verstorbene Germanistin Erika Fuchs legte den Ducks herrliche Sätze in den Mund. Etwa: „Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt! Der weite Weg, Graf Isolan, entschuldet Euer Säumen.“ (Wallenstein).

Da ließen wir den biederen Spießer Micky bald links liegen.



Es gibt bekennende Donaldisten, der Maler Gottfried Helnwein ist einer. Und eben auch der Willi und ich. Unsere Begrüßungszeilen haben einst Tick, Trick & Track bei einem Benefiz für Onkel Donald gesungen und ihm wieder einmal aus der Patsche geholfen. Wir ehren sie damit.