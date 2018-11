Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geistesabwesend

Mein Tablet möchte, glaube ich, in Pension gehen. Es ist sechs Jahre alt und war die längste Zeit sehr dienstbar, beim Arbeiten, Filmeanschauen, Glumpertbestellen, in letzter Zeit aber wirkt es öfters ein bisschen geistesabwesend, man gibt einen Befehl ein und es macht vorsichtshalber einmal: nichts.



Das ist entsetzlich, weil ich, wie alle Menschen, keine einzige Zehntelsekunde Zeit zum Warten habe, und weil es mich an etwas anderes erinnert, das mich in den Wahnsinn treibt. Was war das gleich, ah ja, jetzt weiß ich’s wieder, das Tablet verhält sich genauso wie ein Mann, wenn im Fernsehen ein Fußballspiel läuft. Man gibt einen Befehl ein und er macht vorsichtshalber einmal: nichts.



Ansonsten funktioniert das analog-digitale Zusammenleben in meinem Haushalt so halbwegs, einzig die Laufuhr verhält sich rätselhaft, die ist mit irgendwas gekoppelt und gibt alle paar Minuten ein Geräusch von sich, als ob im Nebenzimmer ein Gespenst Bäuerchen macht. Komisch ist nur, dass sich alles, Laufuhr, Handy, Tablet, ständig vor mir versteckt, letztens z. B. zog ich das Tablet nach halbstündiger Suche aus dem Schuhschrank (!) und wusste nachher nicht mehr, wofür ich es so dringend gebraucht hatte.