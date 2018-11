Facebook

Bis gestern war mir „Ares“ lediglich als der griechische Kriegsgott und Geliebte der Aphrodite bekannt. Vor zwei Wochen jedoch fand unsere jüngste Tochter, die in Wien Tiermedizin studiert, eine Anzeige, in der ein Platz für einen 11 ½ jährigen Deutschen Drahthaarrüden gesucht wurde – für Ares. Als Scheidungswaise vom Herrchen in einem Zwinger auf einem Reiterhof abgegeben, vegetierte er nun schon einige Zeit einsam und ungeliebt dahin, schwitzte im Sommer und fror im Winter. Er vertrage sich gut mit anderen Hunden, sei, solange er noch in einer überdachten Unterkunft gelebt habe, stubenrein gewesen und überhaupt ausgesprochen gutmütig. Lange Spaziergänge seien infolge seiner beginnenden Arthrose in den Hinterbeinen weder möglich noch nötig. Die rassetypische Lebenserwartung betrage 12 bis 14 Jahre.



Das Foto des unendlich traurig dreinschauenden Hundes veranlasste Sophie, am nächsten Tag aufs Land zu fahren und Ares kennenzulernen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Auf dem Heimweg besorgte sie Körbchen, Spezialfutter und Hundeshampoo.