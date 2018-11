Facebook

Dicke Luft gibt es im Dunstkreis der Sportgala im sprichwörtlichen Sinne immer wieder, denn an den Sportlern des Jahres scheiden sich oft die Geister. Heuer gab es die dicke Luft auch buchstäblich: Im Anschluss an die Preisverleihung findet jedes Jahr eine Feier mit den Stars und vielen Nachwuchsathleten statt, und da stieg tatsächlich wieder der Qualm auf. Ungeniert wurde an Zigarren und Zigaretten gezogen, als wäre Nichtraucherschutz nur heiße Luft.