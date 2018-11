Facebook

In den USA geht der Wahlkampf um die Mandate für den Kongress in die heiße Phase. Fünf Tage haben Republikaner und Demokraten bis zum Wahldienstag noch, um sich für gut ein Drittel der 100 Sitze im Senat und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus zu bewerben. Präsident Donald Trump hat die Tonlage noch einmal verschärft, denn nach den aktuellen Umfragen droht seinen Republikanern in beiden Kammern des Parlaments ein empfindlicher Rückschlag. Es könnte sogar sein, dass sie in beiden Häusern die Mehrheit verliert und der Präsident zur „Lame Duck“ wird, also gegen das Parlament regieren muss und somit innenpolitisch weitgehend handlungsunfähig.