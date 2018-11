Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erst fielen Bankgeheimnis und Anonymität, dann die Zinsen ins Bodenlose. Doch all diesen Widrigkeiten trotzen die Österreicher mit stoischer Sparbeharrlichkeit. Das "Sparbüch´l" gehört zur nationalen Identität wie die Lipizzaner und die Mozartkugeln, wie das Burgtheater und Kaprun. Solchem Pathos kann die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank nichts anhaben, geduldig schultert man mit jeder Einlage ein Stück europäischer Staatsschuld dem stabilen Euro zuliebe. So wird der Weltspartag zum Fest – für Mario Draghi und Matteo Salvini – il conto, per favore.