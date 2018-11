Facebook

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

Die Prognosen kamen frühzeitig und ermöglichten, Vorbereitungen zu treffen. Die Krisenstäbe der Behörden traten zusammen, der Verbund senkte alle Stauseen entlang der Möll und der Drau ab, Dämme wurden verstärkt, Häuser verbarrikadiert, Maschinen aus Werkstätten in Sicherheit gebracht, tagelang Sandsäcke gefüllt und verteilt. Alle Blaulichtorganisationen waren im Einsatzmodus. Die Natur war dann doch stärker. Seit Sonntag steht Kärnten im Banne von Hochwasser und Stürmen.

Den Föhnsturm, der Samstagnacht von den Karawanken herunter tobte, hatte man nicht auf der längerfristigen Rechnung. Er richtete im Rosental enorme Schäden an. Es ist das zweite Mal in zwei Jahren. In der Vorweihnachtszeit 2016 zerstörte ein Sturm binnen weniger Stunden entlang der Karawanken von Ferlach über Eisenkappel bis Bleiburg hunderte Hektar Wald in einem Stück. Die Aufräumarbeiten in dem großteils unwegssamen Gelände dauern noch immer an. Der Borkenkäfer hat sein Paradies gefunden. Diesmal traf es vor allem den Großraum Ferlach.

Das Hochwasser, ausgelöst von Regenfällen mit bis zu 360 Liter Wasser pro Quadratmeter - einer Niederschlagsmenge, die in Wien das ganze Jahr über zusammenkommt - war erwartet. In der Grenzstadt Lavamünd am südöstlichsten Ende Kärntens konnte dank der Vorbereitung von Hundertschaften von freiwilligen Helfern eine Katastrophe wie 2012 abgewendet werden. Damals stand der ganze Ort tagelang meterhoch unter Wasser, die Zerstörung hatte ein gewaltiges Ausmaß. Lavamünd war diesmal auf das Schlimmste vorbereitet, denn mitten im Ort treffen die beiden wasserreichsten Kärntner Flüsse zusammen: die Drau und die Lavant. Dienstagabend konnte Entwarnung geben.

Von Entwarnung ist im Westen des Landes keine Rede. Das Lesachtal, Kärntens schönstes Tal, zwischen dem Gailtal und Osttirol gelegen, ist seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. Hier haben Stürme in Kombination mit Starkregen Vermurungen ausgelöst, die kurvenreichen Zufahrtsstraßen sind verlegt oder abgebrochen. Pioniere des Bundesheeres sind seit heute Früh im Anmarsch auf das Lesachtal. Der Bürgermeister hatte gestern einen verzweifelten Hilferuf abgesetzt, die im Tal ansässigen Hilfskräfte sind erschöpft. Zu diesem Zeitpunkt hieß es im Oberen Gailtal "Land unter". Hier hat die Gail einen Damm durchbrochen und binnen kürzester Zeit zwei Ortschaften überflutet, Häuser und Höfe mussten evakuiert werden. Ein Tal weiter, im Drautal, im Oberen Drautal ein ähnliches Bild. Ebenso im Mölltal. Die drei Täler wurden weitaus härter getroffen als es die Prognosen erwarten ließen. Das gilt auch für Osttirol. Hochwasser, Vermurungen, Straßensperren. Die Schäden rundum können noch nicht beziffert werden. Die Aufräumarbeiten haben begonnen, sie könnten vorerst Stückwerk bleiben, denn für Donnerstag sind die nächsten schweren Regenfälle angesagt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich gestern kurzfristig zum Besuch in den Katastrophengebieten angesagt. Er hatte den Afrika-Gipfel in Berlin vorzeitig verlassen, um nach Kärnten zu fliegen, wo am Abend der Landesparteitag der ÖVP stattfand. Die Diskussion über Politiker-Katastrophentourismus kam kurz auf, verebbte aber wieder schnell. Für die betroffene Bevölkerung und die Hundertschaften an Hilfskräften ist es ein Zeichen der Wertschätzung und Zuwendung, wenn hochrangige Politiker sich selbst ein Bild von der Lage machen. Die Kärntner Landesregierung ist seit Beginn der Unwetter an allen neuralgischen Orten präsent, hat im Vorfeld der erwarteten Unwetter den Katastropheneinsatz mit ruhiger Hand und Umsicht vorbereitet. Und dennoch, die Natur ist und war stärker. Wieder einmal.

Heute Vormittag informieren Landeshauptmann Peter Kaiser und Bundeskanzler Kurz gemeinsam bei einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand. Wir übertragen live. Über das ganze Ausmaß der Katastrophe berichten wir umfassend rund um die Uhr online und vertieft in der Print-Ausgabe und in allen Regionalteilen. Das gilt selbstverständlich auch für die Steiermark, die diesmal flächenmäßig nicht so schwer getroffen wurde, wo es aber ebenfalls schwere Sturmschäden gibt und man den Wasserpegel der Mur mit großer Sorge im Blickfeld hat.

Die Politik wartet auch heute mit unerfreulichen Botschaften auf. Österreich klinkt sich aus dem UN-Migrationspakt aus, in der guten (Achtung! Zynismus) Gesellschaft der USA, Ungarns, Polens und Australiens. Auch hier informieren wir Sie umfassend.

Möge das Wetter, das auch unseren südlichen Nachbarn Italien so schwer getroffen hat, zur Ruhe kommen.

Antonia Gössinger

