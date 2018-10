Facebook

Zugegeben, als schön oder anmutig galten sie nie. Dickbäuchig waren sie und stummelbeinig, gefertigt aus billigem, transparenten Plexi-Zeug in den dominanten Farben rot, grün oder blau. Aber das Aussehen zählte nicht. Auf die inneren Werte kam es an. Eine Kindheitslektion fürs Leben. Am Weltspartag hatten sie ihren großen, mit großen Kinderaugen und Spannung erwarteten Auftritt. Denn da wurden die kleinen Vierbeiner, zuvor 364 Tage lang emsig gefüttert, in den Banken von ihren Groschen und Schillingen befreit. Längst dauert dieser Spartag eine Woche oder mehr; er sollte auch zum Gedenktag werden. Für die klassischen Sparschweine. In der Welt der Scheinchen war kaum noch Platz für die Schweinchen. Und Anspruch auf Artenschutz hatten sie ja nie. Gewiss, der materielle Verlust ist gering, der ideelle enorm. Was bleibt? Vor allem die Erkenntnis, dass die Erinnerung ein besonderes Kapital ist, das ganz eigene Zinsen trägt.