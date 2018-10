Facebook

Die Polizei läutete um fünf Uhr früh. An der Abschiebung der dreiköpfigen iranisch-armenischen Familie ist nicht mehr zu rütteln. Obwohl sie seit fünf Jahren in Vorarlberg lebt und in der Bregenzerwald-Ortschaft Sulzberg als „vorbildlich integriert“ gilt, wird ihr auch ein humanitäres Bleiberecht verwehrt. Das ist traurig, aber zu akzeptieren.