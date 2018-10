Was hilft Afrika?Investitionen zu fördern, ist sinnvoll. Um Fluchtursachen zu bekämpfen, ist aber mehr nötig.

Was hilft Afrika?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immerhin – nach vielen Ankündigungen hat die deutsche Regierung konkrete Schritte gesetzt, um Afrika stärker ins Zentrum zu rücken. Zielrichtung: Wir setzen nicht auf klassische Entwicklungshilfe, sondern fördern in Afrika Privatwirtschaft und Investitionsklima. Das soll beiden Seiten nutzen, Wohlstand und Job-Chancen auf dem Nachbarkontinent fördern und, bitteschön, die dortigen Bewohner abhalten, nach Europa aufzubrechen. So weit, so ehrenhaft.