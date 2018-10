Facebook

Ja, er mache es, verlautbarte Klaas Heufer-Umlauf am Montag in seiner Abendshow mit staatstragender Miene: „Ich werde neuer Parteivorsitzender der CDU“. Geht es nach den Einschaltquoten, sollten sich die Unionsfunktionäre diese Wahl aber noch einmal überlegen: Seit seinem Auftakt im März dümpelt „Late Night Berlin“ gefährlich an der Quoten-Schmerzgrenze von ProSieben und knapp über der Wahrnehmungsgrenze. Dabei bewies Heufer-Umlauf (wer es nicht weiß, um wen es sich handelt: der, der nicht Joko ist) erst in seiner jüngsten Ausgabe wieder sein Talent für die feine Pointe – auch weil der gelernte Friseur mit seinem Gast Lars Eidinger einen kongenialen Gegenüber hatte. Ihr „Tisch für zwei“ trieb nicht nur Eidinger die eine oder andere Träne aus den Augen.