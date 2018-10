Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Präsentation einer „Grazer Deklaration“ für saubere Mobilität gipfelte am Dienstag der zweitägige EU-Ministerrat in der steirischen Landeshauptstadt. Wer sich von dem Dokument konkrete politische Maßnahmen erwartet hatte, wurde enttäuscht. So etwas wäre bei einem informellen Rat wie jenem in Graz auch eher überraschend gekommen. Es gehe eben darum, ein starkes Zeichen zu setzen, nicht gleich die Welt zu retten, verteidigten die Initiatoren das Papier. Kann man so sehen.