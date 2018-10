Facebook

Die zentrale Rolle der „großen Vier“ in der EU ist schon Geschichte. Das Vereinigte Königreich schließt bald die Tür zur Union, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, vor nicht einmal zwei Jahren im Überschwang seines Wahltriumphs zum „neuen Anführer Europas“ erklärt, kämpft mit innenpolitischen Querelen und sinkenden Umfragewerten, Italien, in den Klauen der Populisten, hält den ganzen Kontinent in Schach – und nun Deutschland, der ruhende, stabile und wirtschaftlich abgesicherte Pol, aus dem sich Angela Merkel zurückziehen will.