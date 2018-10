Facebook

Irgendwie hat das Chuzpe: Eine 69-jährige Ärztin erklärt, dass der Ärztemangel auch deshalb so durchschlagen werde, weil Kassenärzte ab 70 nicht mehr arbeiten dürfen. Egal, dass diese Aussage in dieser Zuspitzung nicht zu halten ist, das Reizwort Ärztemangel reicht. Endlich wieder Aufregung – wieder am Thema vorbei.