Jüngst sah man im Internet, wie Justin Bieber sich einen Burrito einverleibt. Er knabberte den Teigfladen längs an, was schon sehr unpraktisch ist. Die Aufregung war groß: Aus den sogenannten sozialen Medien ergoss sich kübelweise Spott über die gastronomische Fehlleistung. Auch Nachrichtenseiten und nicht wenige TV-Sender berichteten über den Fauxpas und amüsierten sich genüsslich über den Ess-Deppen.



Man müsste da kein Mitleid haben, weil eine aufgeregte Öffentlichkeit an sich das Geschäftsmodell von Leuten wie Bieber darstellt. Nun kam aber heraus, dass das Video ein Fake von Youtubern war, die in Komplizenschaft mit einem Doppelgänger demonstrierten, wie leicht man Medien blamieren kann. Aber vielleicht ist ja das auch eine Fälschung? Auch egal, in Zeiten, in denen lebhaft darüber diskutiert wird, wie ein Star einen Burrito isst. Und immer besser versteht man, warum ein Teil der Medien einmal als „Blödmaschinen“ bezeichnet worden ist.