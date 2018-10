Facebook

Ein hochrangiger CDU-Politiker hat der Wochenzeitung „Die Zeit“ gesagt: Der Montag nach der Hessen-Wahl sei der letzte Tag, an dem Angela Merkel selbst über ihre Zukunft entscheiden kann. Nachdem der vorhergesagte Einbruch ihrer CDU eingetreten ist, richten sich heute Aller Augen auf das Kanzleramt und die CDU-Zentrale in Berlin. Was wird Merkel sagen? Nachdem die Arbeit der CDU-geführten Regierung in Wiesbaden bei einer Mehrheit der Hessen prinzipiell positiv bewertet wurde, kann die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin die Verantwortung für das Debakel kaum auf landespolitische Defizite abwälzen. Damit unterscheidet sich der Ausgang auch maßgeblich von dem Wahldesaster der Parteischwester CSU in Bayern vor zwei Wochen.