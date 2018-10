Scharfmacherei Kardinal Schönborn und sein Versuch einer Richtungskorrektur

Facebook

In einem Interview mit der römischen Tageszeitung „Il Messaggero“ sprach sich der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn dafür aus, Migranten auszuweisen, die in dem Land, das sie aufgenommen hat, Verbrechen begangen haben. Er bezog sich zwar auf einen konkreten italienischen Fall, zog aber selbst die Analogie zu Österreich: „Auch wir haben Gefängnisse, die voll mit einer guten Zahl von Afrikanern sind, die beim Drogenhandel erwischt wurden. Es ist offenkundig, dass sie in die Herkunftsländer zurückgeschickt werden müssen, wenn sie keine österreichischen Bürger sind.“