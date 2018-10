Facebook

Finanzminister Hartwig Löger ist ein zurückhaltender Mann, keiner, der dick aufträgt oder zu Übertreibungen neigt. Am Freitag, dem Nationalfeiertag, stand er im dunklen Anzug im Hof seines Ministeriums und sah den Spürhunden seines Ministeriums zu, die vor Publikum zeigen durften, was sie können: Schnüffeln, anschlagen, fassen, das Heroin oder was auch immer der Schmuggler mit sich trägt. Löger sah geduldig zu, ließ sich fotografieren, begrüßen, anfassen. Minister müssen das tun und Löger schien es Spaß zu machen. Das Interview musste da warten, der Direktkontakt mit Menschen, selten genug für einen Zahlenminister, ging vor. Die Schlange stand an diesem Tag der offenen Tür übrigens bis zur Kärntnerstraße. Das ist weit.