Vor 25 Jahren wurde der (Weltcup-)Winter erstmals in den Oktober verlegt. Aus dem Versuch wurde eine Institution – anders kann man das erste Rennwochenende am Ende des Ötztales nicht bezeichnen. Eine Institution, wie der Skisport in Österreich eine ist. Wobei dieser – wie auch das 25. Sölden-Jubiläum an diesem Wochenende – mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Der Rettenbachferner, bis in die 1980er noch gewachsen, zieht sich zurück, wie alle Gletscher. Just hier ist die Erderwärmung zu spüren, die nicht nur dem ewigen Eis, sondern dem gesamten Wintertourismus die Grundlage entzieht.