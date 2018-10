Facebook

Nach langem Hin und Her wurde nun also die Reform der Staatsholding in Gang gebracht. Das ist gut so. Und überfällig. Immerhin sind darin Staatsbeteiligungen mit einem Wert von bald rund 20 Milliarden Euro gebündelt. Murks-Konstruktionen wie die gegenwärtige Öbib werden dem nicht gerecht.