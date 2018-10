Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es soll sich um einen "älteren Baggerfahrer" handeln, der dieser Tage in einem Flugzeug in den USA einer wildfremden Frau auf ihren Busen griff und sich dabei auf seinen Präsidenten als, nun ja, Inspiration berief.



Donald Trump habe ja einst gesagt, "dass es okay ist, Frauen an ihren intimen Stellen anzufassen." Man ist fassungslos und sucht nach einem Funken Ironie – ohne einen zu finden. Respekt- und würdelose Aussagen eines Staatsoberhauptes als Rechtfertigung für eigene Schweinereien? War etwa das gemeint mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten?



Egal, ob man Präsident ist oder doch nicht den allergrößten roten Knopf am Schreibtisch hat: Nein – es gibt keinen, auch nur irgendwie denkbaren Grund und keinerlei Rechtfertigung, eine Frau sexuell zu belästigen. Der nächste Espresso widmet sich wieder einem Thema, bei dem man nach Humor schürfen kann. Versprochen.



An den Belästiger: An das eigene Hirn zu fassen - klappt das..?