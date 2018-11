Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Inflation an Werbe-Einschaltungen im Privat-TV führt auch klar und deutlich zu einer grundlegenden Veränderung der Beobachtungshaltung. Das Steh-TV ist ganz stark im Kommen. Der Grund ist simpel. Da meist spätestens zehn Minuten nach dem Filmbeginn schon der erste Werbeblock ins Bild gewuchtet wird, lohnt sich das Hinsetzen gar nicht – und später auch nicht. Fernstehen beim Fernsehen ist die Devise.

Wobei in dieser Causa gnadenlos mit einer Lüge abgerechnet werden muss. Geraume Zeit wurde ja suggeriert, die Werbe-Befeuerungen seien ideal geeignet, um sich ein Bierchen oder sonst etwas zu holen. Oder Knabberzeug. Solche Sachen halt. Aber: Bei der derzeitigen Dauer der Spot-und Phon-Parade lässt sich, im gemütlichen Schlendergang, ein voller Bierkasten herbeitragen, abgeholt bei der nächstgelegenen Brauerei.

Bei Filmen mit Überlänge stößt das Steh-TV vorerst allerdings noch an seine Grenzen. Fakt ist: Der vielfach geliebte Fernsehsessel hat ausgedient. Trendmäßig wären flott federnde TV-Pantoffeln samt Steh-Pult sehr gefragt. Da kann sich jeder bequem notieren, was bisher geschah, denn bis zur Fortsetzung des Films ist fast alles bereits wieder in Vergessenheit geraten. Eines ist klar: wir stehen das durch, beinhart sogar.