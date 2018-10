Facebook

Seltsam, aber diesmal erwecken beim Schreiben dieser Zeilen sogar die Finger den Anschein, rascher über die Tasten hüpfen zu wollen. Es handelt sich wohl um die Vorfreude. Denn heute ist – auch – der Tag der Bewegung. Das ist gut und schön so. Fitness schadet nie. Ganz im Gegensatz zum grassierenden Trägheitsprinzip, das Mitmenschen in kalorische Kraftwerke verwandelt. Also frisch und munter zur Tat geschritten. Den Mehrzweck der Mobilität erkennen übrigens auch immer mehr politische Führungskräfte quer durch Europa. Sie verräumen das offenkundig obsolet gewordene Wort „Partei“ in den Keller und ersetzen es durch den wohlklingenden Dachbegriff „Bewegung“. Schönfärberei. Aber das signalisiert Dynamik und Elan. Neu aber ist es nicht. Eine dieser verheißungsvollen Bewegungen nahm vor rund 90 Jahren ihren schrecklichen Lauf. Vielleicht sollte man daran denken, speziell heute. Denn auch geistige Bewegung schadet nie.