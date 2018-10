Facebook

Nun war die Steiermark in den vergangenen Jahren ohnehin eine (meist) rühmliche Ausnahme. Wenig Hickhack, klein-klein und Eifersüchteleien. Dennoch haftete dem Auftritt von Politik und Sozialpartnern gestern etwas Besonderes an. Gemeinsam nützt man die Chance, beim informellen EU-Rat nächste Woche in Graz die Aufmerksamkeit auf den überfälligen Ausbau der Bahn über Pyhrn und Tauern zu lenken. Über Lagergrenzen hinweg ziehen Landesregierer und Interessenvertreter an einem Strang, nicht nur in der Steiermark, sondern auch in Kärnten, Salzburg und Oberösterreich. Auf Regierungsebene unterstützt Verkehrsminister Hofer (FP) das Lobbyieren der Länder für EU-Hilfen. Wenn man will, geht es also. Und fast bekam des Bild von der zu Grabe getragenen Konsensrepublik Risse.