Nun ist es also doch noch Herbst geworden, was für mich, der ich in unserem Haushalt für das Mähen und Gießen der Außenpflanzen zuständig bin, eine gewisse Arbeitserleichterung darstellt. Herr Ploberger meinte letzten Sonntag, bei den herrschenden milden Temperaturen müsse die Wiese sicherlich noch zwei Mal geschnitten werden. Diese Anweisung kommt vor allem meinem lieben Nachbarn recht, den ich im Verdacht habe, notfalls zuerst den Schnee wegzuschaufeln, um seinen Rasenmäher einsetzen zu können.



Meine Frau, die selbst hochgradig kälteempfindlich ist, neigt dazu, ihre Befindlichkeit auf alle Lebewesen in ihrem Betreuungsbereich zu übertragen. So waren unsere Kinder im Babyalter wohl österreichweit die letzten, die noch im Mai ein Häubchen trugen.