Materialengpass

Letztens habe ich darüber nachgedacht, wer heute noch zu meinen Idolen zählt, und ich muss sagen, ich finde, es wird mit dem Älterwerden schwieriger, welche zu haben. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass man die Welt kritischer betrachtet, oder ob man mit den Jahren an Begeisterungsfähigkeit abbaut, so wie an Sehkraft, aber Idolisiermaterial ist derzeit rar.



Diese Erkenntnis gibt mir Gelegenheit, kurz übers Internet zu sempern; wenn ich recht informiert bin, gehört sich das für meine Altersgruppe. Weil früher (tiefer Seufzer) war es leichter, Leute toll zu finden, egal ob sie Dichter, Denker oder gar Politiker waren. Verrichteten sie Vorbildliches, konnte man sie bedenkenlos anhimmeln, weil das alles war, was man über sie wusste, denn ob sie korrupt waren oder ihren Nachbarn den Eierlikör wegsoffen, erfuhr man Jahrzehnte später, wenn jemand ihre Biografie recherchierte.



Heute tut oder sagt jemand etwas Mutiges, und noch bevor der Applaus dafür verklungen ist, kommt jemand drauf, dass er vor Jahren auf Facebook blöde Witze über Einradfahrer gerissen hat, und dann sorgen die Einradfahrer dieser Welt dafür, dass wir ihn alle hassen. Es hat natürlich auch viel Gutes, dass die Welt kritischer geworden ist, obwohl, wenn man sich so in ihr umschaut, möchte man manchmal einfach zum Nachbarn rübergehen und schauen, ob noch Eierlikör im Haus ist.