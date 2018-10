Facebook

Die Nächte werden länger sowie kälter, da kommt ja eine Studie der Universität von Sydney wie gerufen. Bis zu 15 Minuten Schlaf, steht da, ließen sich pro Nacht gewinnen, stiege man von Baumwoll- auf Wollbettwäsche um. Angeblich reguliert Wolle Köpertemperatur und Nachtschweiß derart viel besser, dass man deutlich ergiebiger schlummert. Dass die Studie von der wollverarbeitenden Industrie in Auftrag gegeben und bezahlt wurde, wird Australiens Forschungselite hoffentlich nicht gekratzt haben, trotzdem fragt man sich, wie so was stimmen kann, wo doch Wolle gern unfassbar juckt. Baumwollbettwäsche ist jetzt aber auch deswegen out, weil Hautexperten herausgefunden haben, dass das vergleichsweise raue Material beim In-diePolster-kuscheln Faltenbildung fördert. Am hautfreundlichsten wäre ja Seide; wer herumfragt, was so was kostet, kann sich nur noch in den Schlaf weinen. Bringt aber auch locker 15 Minuten.