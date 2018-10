Facebook

Die bizarre links-rechte Regierungskoalition am Tiber versteht ihr populistisches Handwerk. Sie legte der EU-Kommission in Brüssel einen Budgetansatz vor, von dem klar war, dass er so nicht akzeptiert werden konnte. Die Ablehnung ist ein gefundenes Fressen für Matteo Salvini und Co. Böse Europäische Union! Da will man seinem Land nur Gutes tun, die Wirtschaft ankurbeln, die Notleidenden mit Geld überhäufen, den Pensionisten den Lebensabend erleichtern und den reuigen Steuersündern mit menschlicher Wärme entgegenkommen – und dann kommt die EU daher, mischt sich in die inneren Angelegenheiten des Landes ein und will den Italienern sagen, was sie mit ihrem Geld tun sollen!