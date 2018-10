Facebook

In der Steiermark stecken rund 196.000 Menschen in der Armutsfalle, darunter 51.000 Kinder. Kein Wunder, dass der neue Armutsbericht in der Landtagssitzung am Dienstag für Gesprächsstoff sorgte. Bereits am Eingang zum Landhaus: Die KPÖ hatte medienwirksam mit Weckern „bewaffnet“ Alarm geschlagen. Und hat, angelehnt an einen Vorschlag der Volkshilfe, eine Grundsicherung für Kinder vorgeschlagen. Andere Vorschläge?