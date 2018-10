Facebook

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein knapper Satz des italienischen Innenministers zeigt das ganze Elend populistischer Rabaukenpolitik. Wer so spricht wie Matteo Salvini lässt keinen Spielraum für Kompromisse: „Keinen halben Zentimeter“ werde die Regierung in Rom von ihrem Plan abweichen, die Staatsverschuldung, die schon jetzt 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, weiter in die Höhe zu schrauben. Das widerspricht dem Stabilitätspakt, wie der Finanzminister in seinem Beipackzettel an die Kommission sogar unumwunden zugibt.

Heute muss die EU-Kommission entscheiden, wie sie auf die Kampfansage reagieren will. Eine schwierige Aufgabe. Bleibt sie hart, was sachlich gerechtfertigt, ja notwendig wäre, tut sie, was Salvini sich insgeheim wünscht. Dann nämlich kann er losziehen gegen die da oben in Brüssel, die seine Regierung am Vollbringen guter Werke hindern. Gibt sie nach, fühlt sich ein Politiker seines Schlages auch noch bestätigt.

Ein Berserker anderer Art saß gestern vor Armin Wolf in der ZiB2: Gustav Kuhn. Dem Dirigenten und beurlaubten Leiter der Festspiele Erl wird vorgeworfen, Künstlerinnen sexuell belästigt zu haben. Er versuchte es lachend mit der beliebten Täter-Opfer-Umkehr, was Wolf nicht beeindruckte. Nur eines gab Kuhn zu: Musiker wüst beschimpft zu haben. Immerhin schreie er heute nicht mehr mit Minderleistern. Ein Fortschritt.

Heute will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erzählen, was seine Geheimdienste über den Mord des saudischen Regimes am Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Saudi-Konsulat herausfinden konnten. Es dürfte die erste Pressekonferenz sein, über die eigentlich ein Jugendverbot verhängt werden müsste. Auch zarte erwachsene Gemüter sollten sich eine andere Beschäftigung suchen.

Draußen wird es auch meteorologisch kalt, wogegen immerhin ein Mantel hilft.

Trotzdem einen schönen Tag wünscht Ihnen



Thomas Götz

