Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es ist eine unerquickliche Hinterlassenschaft aus vergangenen Jahrzehnten, aus Zeiten, in denen nirgends geregelt war, welcher Abfall wo entsorgt werden darf. Aus Zeiten, in denen es an Expertise und Bewusstsein darüber fehlte, dass es sich später einmal rächen könnte, wenn alte Bombentrichter und Schottergruben massenhaft mit Problemstoffen befüllt und zugeschüttet werden. Heute brechen die damals geschlagenen ökologischen Wunden wieder auf.