Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es scheint eines der Lieblingsthemen der „Tatort“-Macher zu sein: Künstliche Intelligenz. In Berlin starb ein Mann zuletzt durch eine fehl programmierte Baristanadel in einem Roboter-Cafe und in Bremen und Stuttgart emanzipierten sich Cyberversionen von ihren Schöpfern, um ein böses Eigenleben zu entwickeln.