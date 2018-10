Facebook

Die Beharrlichkeit, mit der die SPÖ ihr eigenes Abbruchwerk vorantreibt, hat etwas Beängstigendes, fast Triebhaftes. Jetzt hat sich auch noch einer ihrer Besten, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, durch Zutun in den Sog der Kalamitäten ziehen lassen.

Für die Partei ist die ohne Not heraufbeschworene Selbstbeschädigung doppelt verhängnisvoll, zumal Kaiser eine wichtige Symbolfigur nach innen ist: Er ist weit und breit der Einzige, der in jüngster Zeit als Sozialdemokrat eine Wahl gewonnen hat. Und: Er hat vorgelebt, wie man bürgerliche Milieus bindet und wie man die FPÖ auf Distanz halten und ihr bei der Zuwanderung mit pragmatischer Vernunft die Stirn bieten kann. Nach dem bunten, haltlosen Treiben der Ära Haider und ihrer Nachlassverwalter war Kaiser im politischen Warenkorb das ideale Gegenprodukt: ein Ausbund an Ernsthaftigkeit und Solidität.