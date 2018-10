Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) KANIZAJ Marija-M. | 2016

Viel Wind gab’s diese Woche wieder in der steirischen SPÖ. Landesgeschäftsführer Oliver Wieser wirft nach nur zehn Monaten das Handtuch, die Nachfolgefrage ist noch offen, wird sich aber lösen lassen.

Was auffällt: Solche Vorgänge lösen hinter den Kulissen der steirischen Sozialdemokraten Diskussionen und Spekulationen über die Führung der Partei aus. Michael Schickhofer schätzen menschlich so gut wie alle in der SPÖ, und doch sind sich viele in einem Punkt nicht sicher: Ist er der richtige Mann, um den ruhig steuernden ÖVP-Kapitän Schützenhöfer bei der Wahl 2020 von der Brücke zu verdrängen?