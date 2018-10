Facebook

Urteile werden zurzeit viele gefällt. Da erhält eine Ex- Grün-Abgeordnete obszöne Nachrichten, glaubt den Verfasser zu kennen und wird wegen übler Nachrede verurteilt. Weil mehrere Personen Zugang zu diesem Computer hatten. Ein ORF-Moderator wiederum muss sich gefallen lassen, sein Foto in Zeitungen zu sehen, weil er beschuldigt wird, seine Ex-Freundin geschlagen zu haben. Ob die Beschuldigung stimmt? Es gilt die Unschuldsvermutung? Nein, Moderationen im ORF hat er derzeit keine mehr. Er steht vorverurteilt am Pranger. In einem Interview hat er jetzt die Beschuldigung als Versuch bezeichnet, ihn zu vernichten. Er habe, sagt er, ein „furchtbares SMS geschrieben“, aber noch nie eine Frau oder einen Mann geschlagen.