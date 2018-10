Facebook

Gerade nach Wahlen tauchen immer erstaunliche Verhaltensweisen bei Menschen auf: So manch einer träumt in der Nacht nach dem Wahlsieg schon vom radikalen Umbau, während andere so tun, als wäre rein gar nicht passiert. Die sitzen die Sache einfach aus, deshalb nennt man sie auch so gerne Sesselkleber. Man beschränkt seine Handlungsfähigkeit auf eine kleine Fläche von rund 50 mal 50 Zentimetern.



Glück gehabt, wenn es ein Drehstuhl ist, dann kann man sich einreden man hat den Überblick und kann es mit viel Schwung endlich angehen. Soll noch einer sagen, man hätte nicht alles im Griff, wenn der Sessel höhenverstellbar ist. Gut möglich, dass da bei manchem schnell der Höhenrausch einsetzt. Da vertauscht man schnell einmal den Wunsch mit der Wirklichkeit, ist doch auch ein Thron im Grunde genommen nichts anderes als ein

Sessel.