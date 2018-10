Facebook

Sinneswandel in Sachen Klimawandel? Donald Trump, bislang eher nicht durch besondere Affinität zur Umwelt aufgefallen, lässt mit visionärer Einsicht aufhorchen: "Ich bestreite den Klimawandel nicht", sagt der US-Präsident nun. Das ist der gleiche Politiker, der mit renitent-pubertären Sagern wie "Es schneit in New York. Wir brauchen globale Erwärmung!", Köpfe zum Schütteln brachte.