Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bayern ist nicht irgendein deutsches Bundesland für Österreich. Die gesamte Grenze zu Deutschland teilt die Republik mit dem Freistaat. Es ist also maßgeblich, wie die Politik in den kommenden fünf Jahren aussieht. Damit man sich auf die Politik des wirtschaftlich stärkeren Nachbarn verlassen kann, braucht es eine stabile Regierung. Deshalb hat Kanzler Sebastian Kurz persönlich in den Wahlkampf eingegriffen und ist zur Schwesterpartei CSU nach München gefahren – die Neue Volkspartei, wie er es beim Auftritt mit Markus Söder und Horst Seehofer gesagt hat, setzt auf eine Fortsetzung der guten Nachbarschaftspolitik. Bislang waren die Ansprechpartner befreundet, das haben beide Seiten mehrfach betont.