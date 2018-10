Facebook

Über die Rekordzeit, in der US-Präsident Donald Trump Pastor Andrew Brunson aus der türkischen Haft freipresste, kann man in Europa nur staunen. „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel darbte 368 Tage im Istanbuler Verlies, während Berlin händeringend einen Appell nach dem anderen an Ankara richtete. Aber die Sprache, die Trump spricht, ist die einzige, die Männer vom Schlage des türkischen Präsidenten Erdoan offenbar verstehen.