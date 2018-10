Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ganz in Gold: Draußen heizt der Föhn noch einmal kräftig ein und lässt den Oktober golden strahlen – drinnen, im Deko-Geschäft, glänzt bereits der Christbaum, nicht minder goldig.

71 Tage sind es noch bis zum Heiligen Abend – doch in so manchem Supermarktregal und einzelnen Auslagen ist Weihnachten längst angekommen: Zimtsterne „Zum Fest“ locken schon seit dem Sommer, der Weihnachtsmann zeigt sich bereits von seiner Schokoladenseite – und wer will, hat mittlerweile die Wahl: zwischen Eis- und Christbaumkugel.

Eine Qual!, meinen die einen – endlich!, die anderen. Nur das Christkind hält sich raus. Bis zum 24. – Dezember, nicht Oktober.