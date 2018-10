Facebook

Ein 26 Jahre alter Lehrling, Asylwerber aus Pakistan, erhielt in Vorarlberg einen negativen Asylbescheid und wird nun abgeschoben. Die Praxis ist seit Monaten heftig umstritten, weil die Regierung eine Übergangsregelung für Menschen, die bereits in der Lehre sind, ablehnt. Dass der ÖGB also Protest einlegt, ist völlig legitim.